Dikkat çeken kene uyarısı

Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verildi.

Paylaşımda, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden korunmak için; tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda tutmasını engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir” denildi.

“KOPARMADAN VE PATLATMADAN ÇIKARTILMALIDIR”

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Hastalıktan korunmada aşağıda belirtilen uygulamalar oldukça büyük önem taşımaktadır. Mümkün olduğunca kenelerin olduğu alanlardan kaçınılması, bulunan kişilerin ise vücutlarını düzenli olarak kene yönünden muayene etmeleri gerekmektedir. Kene mevcut ise, çıplak el ile olmamak şartıyla kene vücuda yapıştığı yerden tutularak, koparmadan ve patlatmadan çıkartılmalıdır. Kene üzerine herhangi bir kimyasal madde (alkol, gaz yağı, amonyak, kolonya vb.) kesinlikle dökülmemeli ve keneler sigara veya kibrit gibi fiziksel yöntemlerle uzaklaştırılmaya çalışılmamalıdır."

KULLANILACAK GİYSİLERE DİKKAT EDİN

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, hastaya ait kan ve diğer vücut sıvılarına temas ile de bulaşabildiğinden, hastanın yakınları ile hastane çalışanlarının, gerekli korunma önlemlerini almadan (eldiven, maske vb.) hastalarla temas etmemeleri gerektiğine dikkat çekilen açıklamada "Kenelerin bulunduğu alanlara gidildiğinde pantolon paçaları çorap içine alınmalıdır. Giysiler, kenelerin vücuda ulaşamayacağı şekilde olmalıdır. Kapalı giysiler giyilmeli, sahada çizme kullanılmalıdır. Zaman zaman vücudun kene yönünden muayenesi, kene varsa en kısa sürede çıkarılması sağlanmalıdır. Kenenin çıkarıldığı yere antiseptik uygulanması gerekmektedir" denildi.

“KENE ISIRMASI DURUMUNDA, EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURUNUZ”

Hayvanlarda bulunan kenelere yönelik olarak ilâçlarla mücadelenin zamanında yapılması, hayvan barınaklarının, kenelerin yaşayamayacağı şekilde sıvanması, badanalanması ve ilâçlanması önemli olduğuna işaret edilen açıklamada ayrıca “Hayvanlarda bulunan kenelerin elle temizlenmemesi ve kenelerin patlatılmaması gerekmektedir. Kenenin patlatılması sırasında, parmaklardaki çiziklerden veya keneye ait parçaların göze sıçraması ile de hastalığın bulaşabileceği unutulmamalıdır. Kene ısırması durumunda, en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.” denildi.