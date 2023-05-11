Dikkat. Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem başlıyor

AKP İstanbul milletvekili adayı Soylu, Fatih'te bir alışveriş merkezinde bulunan, nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen nüfusmatikte yurttaşlarla bir araya geldi.

Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün çok başarılı projelerin altına imza atığını ifade ederek, "Nüfusta devrim işler yaptık. Eskiden pasaportu, sürücü belgesini, emniyet verirdi, nüfusa aldık. Dünyada çip krizi, pasaport krizi yaşanmasına rağmen biz bugün pasaport müracaatının ertesi günü pasaportu adresine verebilme kabiliyetine geldik. Yerli ve milli pasaportumuzu ürettik. Bu yıl, ehliyet ve kimlikte bir sürpriz yapıyoruz. Ehliyetimizi çipli yapıyoruz. Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak. Ehliyetimizi kimliğimize, kimliğimizi de ehliyetimize yükleyebileceğiz" diye konuştu.

Bakan Soylu, nüfusmatiklerin hızlı elektronik imza yükleme aracı olduğunu, bu araçları havalimanları ve alışveriş merkezlerine koyacaklarını aktardı.