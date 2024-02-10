Dikkat elektrikte yeni dönem başlıyor! Tüm aboneleri kapsayacak

Milliyet gazetesinin Mithat Yurdakul imzalı haberine göre; evlerde elektrik aboneliğiyle ilgili pek çok işlem artık cep telefonundan yapılabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hazırladığı taslakla, akıllı elektrik sayaçları aracılığıyla, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kurulacak ve elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçlar, bu sisteme entegre edilecek.

ABONELER BİLGİLENDİRİLECEK

Elektrik sayacı ve merkezi yazılım arasında sağlanacak çift yönlü iletişimle elektrik tüketim verileri doğrulanacak ve saklanacak. MASS sistemi, modem, merkezi iletişim yazılımı, iletişim protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasından oluşacak.

Elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçların MASS kapsamına alınması, gerekli donanımın, altyapının ve akıllı sayaçların kurulması, işletilmesi ve bakımı ile var olan sayaçların akıllı sayaçlar ile değiştirilmesi, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin görevi olacak.

MASS sistemiyle elektrik dağıtım şirketleri, cep telefonları ve tabletler gibi tüm cihazlar için mobil uygulama geliştirecek. Mobil uygulama sayesinde aboneler, günlük ve aylık ortalama elektrik tüketimlerini takip edebilecek. Beklenmeyen yüksek tüketimlerde kullanıcı, kaçak olasılığına karşı bilgilendirilecek.

LİMİTİ AŞANA UYARI

Uygulama aracılığıyla aboneler elektrikte tüketim limiti belirleyebilecek, limit aşıldığında uyarı alacak. Aboneler, kendi tüketimlerini bölgedeki benzer kullanıcıların ortalama tüketimleriyle karşılaştırabilecek.

Aboneler, yaşadıkları elektrik kesintilerine ilişkin mevcut yıl ve bir önceki yılın kesinti sürelerini, sayılarını, her kesintinin başlama-bitme zamanlarını ve sürelerini görüntüleyerek karşılaştırma yapabilecek.

Mobil uygulama vasıtasıyla duyurulan ve duyurulmayan kesintiler hakkında kullanıcıya anlık bilgi sunulacak.

Kullanıcılar, elektrik arızası ile ilgili şikayet ve taleplerini uygulama üzerinden ilgili kurumlara iletebilecek. Sistem üzerinden elektrik sayacının kapalı olduğu zaman aralıkları tanımlanarak, bu zamanlarda tüketim olması durumunda uyarı verilecek.

YENİ SAYAÇLAR ÖNCELİKLİ

Elektrikle ilgili teknik kalite ölçütleri hakkında da abone bilgi edinebilecek. Elektrik kullanımıyla ilgili toplanan veriler, ilgili taraflarla internet üzerinden paylaşılacak. Elektrikte MASS’a geçişte yeni sayaçlara öncelik tanınacak.

Sanayi ve tarımsal aboneler, yıllık tüketimi 10 megavatsaatin üstünde olan sayaçlar, arıza sebebiyle değiştirilmesi gereken sayaçlar ve kaçak elektrik kuşkusuyla değiştirilen sayaçlar da öncelikli olacak.

Zaman içinde bütün elektrik şebekesinde yeni sistem genişletilecek. Şu anda kullanılan ve uzaktan okumaya imkan tanıyan elektrik sayaçları, MASS ile uyumlu şekilde çalışmak ve sistemlerin veri güvenliğini riske atmamak şartıyla kullanılmaya devam edebilecek.