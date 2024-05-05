Dikkat. İstanbul'da bu yollar kapalı olacak

Kaynak: DHA
Dikkat. İstanbul'da bu yollar kapalı olacak
İstanbul-Beşiktaş'ta yapılacak Wing For Life Run 2024 etkinliği nedeni ile bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Saat 12.00'da trafiğe kapatılacak yollar saat 17.00 itibari ile yeniden açılacak. Yolların kapalı olduğu saatler için ise vatandaşlara alternatif güzergahlar önerildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Beşiktaş'taki Wing For Life Run etkinliği nedeni ile trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

Muallim Naci Caddesi ile Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişim noktasından Bebek yönünde çift yönlü olarak, Kuruçeşme Caddesi çift yönlü, Bebek Arnavutköy Caddesi'nden Arnavutköy ışıklarına kadar olan kesimde ve Cevdetpaşa Caddesi ile İnşirah Caddesi kesişimi noktasından Arnavutköy yönünde trafik kapalı olacak.

Kapalı yolların alternatifi olarak vatandaşlar Dereboyu, Portakal Yokuşu, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Ahmet Adnan Saygun Caddesi ile Kuruçeşme Çağrı Sokak'a Yeşilpınar Sokak, Arnavutköy Dere Sokak, Bebek Hamam Sokak'a yönledirilecek.

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