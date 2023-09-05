Dilan Çiçek Deniz babasıyla poz verdi

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz'in babasıyla pozu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dilan Çiçek Deniz babasıyla poz verdi

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir lansmanda yüzündeki değişimle gündem olmuştu.

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Gözlerindeki ve çenesindeki farklılıkla gündem olan Deniz'e; "Estetik facialarında bugün", "Çene bağımsızlığını ilan etmiş,", "Sorsan estetik yok", "Ne yapmış kendine böyle?" ve "Su gibi bir kızdı, yazık etmiş" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

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BABASIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Deniz, son olarak 5.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

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Babası ve köpeğiyle kamera karşısına geçen 28 yaşındaki ünlü ismin bu karesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.


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