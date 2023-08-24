Dilan Çiçek Deniz dublörüyle poz verdi. Kimse tanıyamadı

Yeni filmi 'Aşk Mevsimi' için çalışmalara devam eden Dilan Çiçek Deniz setten bir karesini takipçileriyle paylaştı. Dublörüyle poz veren Deniz'i kimse tanıyamadı.

Dilan Çiçek Deniz dublörüyle poz verdi. Kimse tanıyamadı

Çukur, Kusursuz Kiracı gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Şimdilerde başrollerini Cem Yiğit Üzümoğlu ve Fırat Tanış ile paylaşacağı 'Aşk Mevsimi' için çalışmalarını sürdüren Dilan Çiçek Deniz setten bir karesini takipçileriyle paylaştı.

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Dublörüyle poz veren ünlü oyuncuyu kimse tanıyamadı. Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim dikkat çekerken ünlü ismin paylaşımına sosyal medyada 'Dilan nerede?', 'Tanıyamadım', 'Dilan olduğuna inanamadım' gibi yorumlar yapıldı.

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2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan ve ikinci olan Dilan Çiçek Deniz'in daha önce estetiksiz hali de olay olmuştu.

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