Dilan Çiçek Deniz en zayıf ve en güçlü özelliğini açıkladı

Dilan Çiçek Deniz, L’Officiel Türkiye’ye kapak oldu. Thor Saevarsson’dan ayrıldıktan sonra Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu, "Sevdiğim insanlardan kolay vazgeçmem fakat sevmekten vazgeçtiğim bir nokta olabiliyor" diye konuştu.

Dilan Çiçek Deniz en zayıf ve en güçlü özelliğini açıkladı

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, L’Officiel Türkiye yeni sayısı için çarpıcı pozlar verdi. İzlandalı Thor Saevarsson ile birlikteliğini bitirdikten sonra meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, "Aşkın peşinden koşar mısın yoksa çabuk vazgeçenlerden misin?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

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Deniz, "Sevdiğim insanlardan kolay vazgeçmem fakat sevmekten vazgeçtiğim bir nokta olabiliyor" dedi ve ekledi: "Bu özelliğim benim için en hem güçlü hem de en zayıf tarafım. İkili ilişkiler zahmetli ve emek, karşılıklı fedakârlık, anlayış ister. Bunu aynı şekilde göremediğim zaman istemesem bile bir şey hissedemiyorum artık."

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"SUNİ DENEYİMLERİ KOPYALIYORUZ"

Ünlü oyuncu, "Bir şey olmak mı; kendin olmak mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Deneyimin ve tecrübenin önemini unuttuğumuz bir süreçten geçiyoruz kolektif bir şekilde. Özellikle sosyal medyada ‘tasarlanmış’ suni deneyimleri kopyalıyormuşuz gibi geliyor. Gel gör ki her deneyim bir Instagram karesi, TikTok videosu için gibi sanki. Gerçek tecrübeyi, emek harcamayı, zorlanmayı, zorlamayı unuttuk. Sanırım bu da bu dönemin laneti. Hep bir şey olmak için yola çıkan olmak istediği insana dönüşmeye çalışan ama kendiyle mutlu olmayanların dönemi gibi. Bir şey olmak çabasından ziyade kendi yolunda olmak ve kendin için çabalamak her zaman daha kıymetli."

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"AİLEM BENİ ÖZGÜR YETİŞTİRDİ"

Dilan Çiçek Deniz kendisini sevgiyle büyüten anne ve babasına minnettarlığını da dile getirdi: "Beni gerçekten çok doğru sevdiler ve seviyorlar. Onlar benimle gurur duyuyor, ben de onlarla gurur duyuyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum onlara. Beni çok özgür yetiştirdiler ve sürekli ruhumu beslediler. Benim ideal insanlarım annem ve babam. Küçüklüğümden beri dürüstlüğe dayalı bir ilişkimiz var. Hatalarımız olsa bile hiç ayrılmaz ellerimiz."



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