Dilan Çiçek Deniz'in omzu çıktı

Eski sevgilisi Thor Saevarsson ile Romanya'da olan Dilan Çiçek Deniz'in yaptığı ani bir hareketle omzu çıkınca, kolu askıya alınmıştı.

Yıllarca voleybol oynayan 26 yaşındaki oyuncunun, sık sık çıkan omzu nedeniyle bu sporu bırakmak zorunda kalmıştı.

Posta'da yer alan habere göre; Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şimdi de evinde kapıya çarptı. Üçüncü kez omuzu çıkan oyuncunun kolu askıya alındı. Çocukluğundan beri hipermobilite hastası olan Deniz, omzu çıkmasına rağmen yer aldığı Amadeus oyununu sergiledi.

Hipermobilite, herhangi bir sistemik romatizmal hastalık ile ilişki olmadan eklemlerin normalin üzerinde hareket genişliğine sahip olması ile karakterize klinik bir sendromu.

