Dilan Çiçek Deniz imaj değiştirdi! Son hali çok beğenildi

Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Çiçek Deniz imaj değiştirdi! Son hali çok beğenildi

Yaptırdığı estetik işlemleriyle magazin gündeminden düşmeyen Dilan Çiçek Deniz, imaj değişikliğine gitti. Ünlü ismin son hali çok beğenildi.

Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı imaj değişikliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Tatilden dönen ünlü isim uzun saçlarını kısaltıp kahkül kestirdi.

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Birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in son hali çok beğenildi. Sevgilisi ile tatilin tadını çıkaran Dilan Çiçek Deniz, tatilden döner dönmez imaj değiştirdi.

Ünlü oyuncu saçlarını kısalttı ve kahkül kestirdi. Deniz, yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Dilan Çiçek Deniz'in yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme; 'çok yakışmış', 'harika görünüyor', 'çok ama çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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