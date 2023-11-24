Dilan Çiçek Deniz kendisini eleştiren seyirciye sert yanıt verdi

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir tiyatro seyircisinin “Amadeus” oyununda kendisini izlediğini sanarak yaptığı eleştiriye kayıtsız kalmadı.

Damla Baylan
Dilan Çiçek Deniz kendisini eleştiren seyirciye sert yanıt verdi

Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer’in başrolde yer aldığı 'Amadeus', önceki akşam AKM’de izleyiciyle buluştu. Oyunu izlemeye giden bir seyircinin, Dilan Çiçek Deniz Deniz’i sahnede olmamasına rağmen eleştirmesi şaşkınlık yarattı.

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"OYUNCULUK BECERİSİ OLMAYAN POPÜLER MANKEN"

Söz konusu seyirci, "Dün Amadeus’u sahnede izledim. Uyarlama güzel fakat Mozart’ın eşini canlandıran kişinin seçimini son derece seksist buldum. Bu rolü oynayabilecek birçok kadın sanatçı varken, oyunculuk becerisi olmayan popüler manken Dilan Çiçek Deniz’in tercih edilmesi akıl alır gibi değildi. Bir taraftan Tansu Biçer, Kevork Türker, Selçuk Yöntem gibi deneyimli ve yetkin ‘erkek’ tiyatrocular, öte yandan ise Dilan Çiçek Deniz. Toplumun kadından ‘beklentisinin’ sadece güzellik olmasının, toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl dağıtıldığının bir örneğiydi" ifadelerini kullandı.

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"İŞTE KADINLARIN MARUZ KALDIĞI KARANLIK ZİHNYET"

Eleştiriye kayıtsız kalmayan Dilan Çiçek Deniz, sahnedeki kişinin kendisi değil, oyuncu arkadaşı Özlem Ölçamaz olduğunu belirterek, şunları söyledi:

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İşte kadın oyuncuların maruz kaldığı ön yargıya bir örnek. Sahnede kimi izlediğinin farkında bile olmadan yapılan tam da bahsettiği ‘Seksist’ yaklaşım. Fiziksel özelliklerinden dolayı kadınların maruz kaldığı karanlık zihniyet. Dün oyunda ben yoktum. Sahnede olan yetenekli güzel meslektaşım Özlem de eminim şahane bir performans göstermiştir.

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