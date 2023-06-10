Dilan Çiçek Deniz makyajsız pozunu paylaşıp isyan etti

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından makyajsız bir fotoğrafını yayınlayarak estetik eleştirilerine "Vallahi bezdim" diyerek cevap verdi.

Dilan Çiçek Deniz makyajsız pozunu paylaşıp isyan etti

Reklam yüzü olduğu markanın davetine katılan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Fransız askısı ve çene dolgusu yaptırdığı ileri sürülen oyuncu, gelen eleştirilere sessiz kalmadı.

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"VALLAHİ BEZDİM"

Yüzünün daha gergin gözlerinin çekik görünmesi için saçlarını alttan lastikle ördüren ve makyaj tekniği uygulatan ünlü oyuncu, Instagram hesabından makyajsız bir pozunu yayınladı. Yakından çektiği doğal bir fotoğrafını 5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, "Vallahi bezdim" diyerek eleştirileri dert bir dille yalanladı.

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SON HALİ BEĞENİLMEMİŞTİ

Dilan Çiçek Deniz'in Fransız askısı yaptırarak yüzünü gerdirdiği çenesi için de dolgu yaptırdığı iddia edilmişti. Gözlerinin çekikliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncunun gece boyunca verdiği pozlar sosyal medyada yayılmaya başlayınca değişimi de kullanıcıların diline düşmüş ve hakkında "Uzaylı gibi olmuş" ve "Güzel bir insan kendine bunu neden yapar?" yorumları yapılmıştı.

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