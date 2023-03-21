Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Mert Yazıcıoğlu hakkında ilk kez konuştu

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu, Beyoğlu'nda bir tiyatro oyununda ilk kez ortaya çıktı.

Oyun arasında molaya çıkan çift, gazetecileri bir anda karşısında görünce kısa süreli şok yaşadı.

Oyuncu, "Dilan Hanım, Mert Bey ilişkiniz hayırlı olsun. Nasıl başladı? Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Arkadaşlar, her şey yolunda. İlişkimiz çok güzel gidiyor. Ama oyun başlayacak. Oyundan sonra konuşalım" diyerek salona giriş yaptı.

Oyun sonrası yapılan söyleşiye katılmayan çift, alt kısımdan binayı terk etti.



