Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na övgüler yağdırdı. Ameliyat olmuştu

Yaklaşık dört yıl aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, dört ay önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu, ayrılığın ardından kendisi gibi oyuncu olan Dilan Çiçek Deniz ile birlikte olmaya başlamıştı.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu Arnavutköy'deki bir balıkçıda objektiflere takıldı. 30 yaşına basan Yazıcıoğlu'nun doğum gününü kutlamaya giden çift, akşam saatlerinde geldikleri mekandan yaklaşık altı saat sonra ayrıldı.

İkili, çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

"BENİ BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMIYOR"

Geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza geçirerek kolunu kıran Deniz, "Ameliyat oldum, iyileşmeyi bekliyorum. Birkaç haftaya düzelecek sanırım. 'Amadeus' tiyatro oyunumuza ben seneye devam edeceğim. Mert, beni bir an olsun yalnız bırakmıyor" diyerek, sevgilisine övgüler yağdırdı.

"BERABER İYİLEŞMEYİ BEKLİYORUZ"

Yazıcıoğlu ise, "Yeni yaş, yeni dilekler... Bakalım... Dinleniyoruz, iyileşmeyi bekliyoruz diyebilirim. Her şeyin tadını çıkarıyoruz. İçeride Mert Dakak ve Leyla Tanlar var. Onlar da evlendiler" ifadelerini kullanarak, kahkaha attı.

Çift, daha sonra özel otomobilleriyle oradan ayrıldı. Ayrıca Mert Yazıcıoğlu'na gelen doğum günü hediyelerini ise iki garsonun ancak taşıyabildiği ve otomobile yerleştirdiği öğrenildi.

