Dilan Çiçek Deniz'den şimdi de kahvehane pozu! Altın gününe katılmıştı

Anneannesinin evine gidip altın gününe katılan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şimdi de kahvehaneye gitti. Ünlü ismin yeni ortamı sosyal medyanın diline düştü.

KAHVEHANE POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile bir süredir birlikte olan Dilan Çiçek, yeni paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun kahvehane pozuna sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı.

ALTIN GÜNÜNE DE KATILMIŞTI

30 yaşındaki ünlü oyuncu geçtiğimiz gün anneannesinin evine giderek altın gününe katılmış o pozları da kişisel sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Dilan Deni bu kez de Mardin seyahati sırasında çekildiği fotoğrafları paylaştı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin ardından, ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz de kahvehaneye giderek poz verdi.