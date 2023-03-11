Dilan Çiçek Deniz sürpriz bir projeyle geliyor

Ekranların sevilen ve başarılı isimlerinden Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Çalışma arkadaşlarıyla birlikte meydan katında bulunan bir restoranda yemek eşliğinde toplantı yapan güzel oyuncu, yakın zamanda sürpriz bir proje olacağının da müjdesini verdi.

Proje hakkında henüz netleşen bir durum olmadığı için açıklama yapmaktan kaçınan Dilan Çiçek Deniz, neşeli ve samimi halleriyle de dikkat çekti.

Yanına gelen sevenlerini kırmayan ve onlarla fotoğraf çektirip ayaküstü de olsa sohbet eden Çiçek, tarzı ve şıklığı ile de göz kamaştırdı.

