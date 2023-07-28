Dilan Çiçek Deniz’in estetik sevdası işinden etti

Bir mücevher firmasıyla reklam anlaşması yapan Dilan Çiçek Deniz’in, badem göz ameliyatı yaptırınca “Doğallığını kaybettin” gerekçesiyle işinden olduğu iddia edildi.

Dilan Çiçek Deniz’in estetik sevdası işinden etti

Güzellik yarışması Miss Turkey 2014'te ikinci seçilen, şimdilerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz ay katıldığı bir lansmanda yüzündeki değişimle dikkat çekmişti.

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Gözlerindeki ve çenesindeki farklılıkla gündem olan Deniz'e; "Estetik facialarında bugün", "Çene bağımsızlığını ilan etmiş,", "Sorsan estetik yok", "Ne yapmış kendine böyle?" ve "Su gibi bir kızdı, yazık etmiş" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

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"VALLAHİ BEZDİM"

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlardan rahatsız olan 28 yaşındaki ünlü isim, eleştirilere Instagram hesabından makyajsız bir pozunu yayınlayarak cevap vermişti.

Deniz'in "Vallahi bezdim" notunu düştüğü pozunu beğenenler arasında Pınar Altuğ, Mine Tugay ve Danla Bilic gibi ünlü isimler de yer almıştı.

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SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLDİ

Son olarak 28 yaşındaki ünlü ismin, anlaşma yaptığı mücevher bir markasıyla olan sözleşmesi geçirdiği estetik operasyonu yüzünden iptal edildi.

Firmanın, Hollywood starlarının da uyguladığı badem göz ameliyatı için masaya yatan oyuncuya; “Doğallığını kaybettin” diyerek anlaşmaktan vazgeçtiği iddia edildi.

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DİLAN'IN YERİNE HAFSANUR GELDİ

Markanın, sosyal medyada ve billboard’larda yer alacak reklam projesi için Deniz’in yerine son dönemde adından sıkça söz ettiren Hafsanur Sancaktutan’la anlaştığı öğrenildi.

Deniz, operasyon yüzünden binlerce lira kaybederken, Sancaktutan ise reklam çekimi için objektif karşısına geçecek.


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