Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımı tepki çekti. Hemen sildi

İsrail saldırılarından bir süre sonra çektiği selfieleri paylaşan Dilan Çiçek Deniz'e tepki yağdı. Üç günlük yas ilan edilmesini hatırlatan takipçilerin yorumları sonrası ünlü oyuncu paylaşımlarını sildi.

Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımı tepki çekti. Hemen sildi

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak paylaşımlar yapan Deniz beklemediği bir tepki gördü.
Dilan Çiçek Deniz, İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi vurmasından bir gün sonra Londra'da çektiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşmasıyla tepki çekti.

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3 günlük milli yas kararının hemen ardından kareleri yayınlayan oyuncu, yüzlerce tepki mesajı aldı.

Deniz'in paylaşımının altına Filistin bayrakları gönderildi. Oyuncuya, "Bu fotoğrafları yayınlamak için doğru zaman mı?" şeklinde mesajlar gönderildi.

Tepkiler sonra Deniz, paylaşımı sayfasından kaldırdı.

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