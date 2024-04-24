Dilan Çiçek Deniz’in yeni aşkı ünlü yönetmenin oğlu çıktı

Baba mesleğini devam ettirip yönetmen olan Cemo Çetin, reklam filmleri çekiyor.

Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin, birkaç gün önce bir derginin düzenlediği geceye ele ele katılarak aşklarını herkese ilan etmişler.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre Deniz ve Çetin çifti bir aydır aşk yaşıyor. Ünlü çift, sevgili olduklarını ise sadece yakın arkadaşları ile paylaşmış.

29 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Cemo Çetin’in gönderilerini beğenmeyi ihmal etmiyor.

Ayrıca, ünlü oyuncu dergi tarafından düzenlenen gece sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarına Cemo Çetin’i de etiketlemesi de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.