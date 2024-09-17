Dilan Çıtak Tatlıses kabin memuruyla karakolluk oldu 'Gözündeki lensleri oydurtma bana'

Uçağın İstanbul Havalimanı’na inmesi ile birlikte kabin memurları, Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi oldu.

Olay, dün gece Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçakta gerçekleşti. İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum’dan İstanbul’a gelen THY uçağı yolcuları arasındaydı. Uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses'in kedisi miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Dilan Çıtak Tatlıses, kediyi kutusundan çıkarıp kucağına aldı. Uçağın İstanbul Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Dilan Çıtak Tatlıses'i kediyi kutusuna koyması konusunda uyardı.

İkili arasındaki kedi tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi nedeni ile pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi oldu. Dilan Çıtak Tatlıses ve kabin memuru karakola götürüldü.

Dilan Çıtak Tatlıses ifadesini verdikten sonra havalimanından ayrıldı.

Dilan Çıtak Tatlıses'in kabin memuruna "Gözündeki lensleri oldurma" diye bağırdığı görüntüler başka bir yolcu tarafından kaydedildi.