Dilan Çıtak'ın çıldırdığı o anda kamera kayıttaydı. Önce hostesi ardından polisi tehdit etti

Türk Hava Yolları'nın uçağında Kabin memuruyla tartışan İbrahim Tatlıses'in kızının Apronda polislerle tartıştığı ve tehdit ettiği yeni görüntüler ortaya çıktı.Ekol TV'de yayınlanan görüntülerde Dilan Çıtak Tatlıses'in polislere "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin" diyerek tehditler savurduğu duyuldu.

O anlarda geçen konuşmalar cep telefonuyla kaydedildi. Konuşmalar cep telefonu kamerasına şöyle yansıdı:

-Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin

-Yerler seni burada yerler koçum yerler

-Dilan dur

-Ne olacağını sanıyorsun.

-Adam gibi adam olacaksın.

-Ne olacağını sanıyorsun delikanlı

Bu konuşmaların ardından Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Dörter İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Türk Hava Yolları'nın Bodrum-İstanbul seferini yapan uçağında yaşanan olayda, İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Dörter kediyi kutusunda çıkarıp, kucağına aldığı gerekçesiyle kabin memuru ile tartıştı. Bu tartışma karakolda bitti. Ancak, Pilotun durumu kuleye bildirmesinin ardından polisler İstanbul Havalimanı'na inen uçağı apronda karşıladı. Kapıya gelen polisler, İbrahim Tatlıses'in kızını gözaltına aldı. Bu sırada Dilan Tatlıses Dörter'in polislere "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum yerler.Ne olacağını sanıyorsun" diye tehditler savurduğu ortaya çıktı.