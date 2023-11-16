Dilan - Engin Polat çiftinin avukatı itirafçı oldu 3 saat boyunca her şeyi anlattı

Dilan Polat ve Engin Polat davasında avukat Ahmet Gün'den sürpriz bir hamle geldi. Polat ailesinin avukatlığını üstlenen ve aynı davada tutuklanarak cezaevine gönderilen Ahmet Gün bugün savcılıkta ifade vererek etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini belirtti.

KAYNAK: DHA
Dilan - Engin Polat çiftinin avukatı itirafçı oldu 3 saat boyunca her şeyi anlattı

Söz konusu iddiayı gündeme getiren gazeteci Murat Ağırel, yaptığı açıklamada "Ahmet Gün bugün Savcıya ifade verdi ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi." ifadelerini kullandı.

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GÜN'ÜN İFADESİ 3 SAAT SÜRDÜ

Ahmet Gün'ün 3 saat süren ifadesinde, savcıya sahte faturalar hakkında bilgi verdiği, Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat'ın örgüt içindeki yerlerinden bahsettiği öğrenildi.

DW Türkçe'nin ulaştığı iki sayfalık tutanağına göre Ahmet Gün, sorgunun başında "Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak suretiyle ifade vermek istiyorum" dedi. Yaklaşık 3-4 yıldır Polatlara ait şirketlerin mali müşavirliğini yaptığını belirten Gün, devamında şunları anlattı:

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"Tasfiye halindeki Fekben Plastik Anonim Şirketi, Tekbaşer TEmal ve Sanayi firması ile BYZGUN Güzellik Kozmetik şirketi, sahte fatura düzenlemek için kurulmuş firmalardır.

Bu firmaların sahte düzenlemesi için devrini Sezgin Polat (Engin Polat'ın babası) aldırmıştır.

Bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat'ın da bilgisi vardır. Bu firmalar, Dipomed Medikal Kozmetik, Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir."

MAL KARŞILIĞI OLMAYAN YÜKLÜ PARA GİRİŞİ

Rise And Shine firmasının satışlarının çok yüksek göründüğünü anlatan Ahmet Gün, "Bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu" dedi.

Engin Polat'ın bir telefon görüşmesinde kendisine Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon TL'ye ulaştığını söylediğini aktaran Gün, şunları söyledi:

"Ben de kendisine 'maşallah iyi satış yapmışız' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde, yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon TL yerine yarı yarıya 40-45 milyon TL arasında satış faturası getirildi.

80 milyon TL tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler. Bu nedenle bana 40-50 milyon TL aralığında fatura göndermişler.

İptale konu mallar Trendyol ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir. Ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir. Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır."

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"YASADIŞI BAHİS PARASI OLABİLİR"

Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğinden şüphelendiğini savunan Ahmet Gün, ancak bunların analiz sonucunda ortaya çıkacağını kaydetti.

Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunduğunu söyleyen Gün, "Ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var.

2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sistemi sokulmuş olabilir" dedi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Bu ifadeyi, "etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla paylaştığını" savunan Gün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmesini istedi. Gün ifadesine soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında da savcılığın koordinesindeki kolluk güçlerine her türlü yardıma hazır olduğunu da ekledi.

SAVCILIK İTİRAFI YETERLİ BULMADI

Ancak alınan bilgiye göre, savcılığın Ahmet Gün'ün ifadesini yetersiz bulduğu ve "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırmayacağı" öğrenildi. Gün'ün bu yüzeysel ifadeyi tahliye olmak için verdiği kaydedildi.

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