Dilan Polat çıkar çıkmaz voleyi vurdu

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk iş olarak eşi Engin Polat’ı ziyaret eden Dilan Polat, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki cezaevine gitti.

Bu ziyarette, kayınpederi Sezgin Polat’ı da ihmal etmedi. Dilan Polat’ı karşılamaya ablası Sıla Doğu ve kızı Nilda Polat da katıldı.

HAYRINA SU DAĞITIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dilan Polat’ın tahliye edilmesiyle birlikte bir vatandaşın hayrına su dağıtması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bu hareket, bazı kullanıcılar tarafından desteklenirken, bazıları tarafından eleştirildi.

INSTAGRAM TAKİPÇİ SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Dilan Polat’ın tahliye edilmesi, Instagram hesabında da büyük bir etki yarattı. Uzun süredir aktif olmayan hesabı, tahliye haberinin ardından bir günde 400 bin yeni takipçi kazandı.