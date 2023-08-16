Dilan Polat Fenerbahçe'ye sponsor oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın sahibi olduğu Dilan Polat Şirketler Grubu ile sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Kadın voleybolunun ülkemizdeki lokomotifi Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın 'Tayt Arkası Sponsorluğu' için Dilan Polat Şirketler Grubu ile anlaşma sağladı.

Dilan Polat Şirketler Grubu logosu, Kulübümüzün ulusal ve uluslararası arenadaki en önemli markalarından biri olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın 2023-2024 sezonu boyunca maç taytlarının arkasında yer alacak.

Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor; Sarı Meleklerimizin başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz.

Sponsorluk anlaşmasının imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde resmi kanallarımız aracılığıyla duyurulacaktır"