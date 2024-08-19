Dilan Polat ne zaman tahliye olacak?

Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Polat ne zaman tahliye olacak?

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 11 aylık tutuklu olarak cezaevinde olan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Peki Dilan Polat ne zaman tahliye olacak?

Onlarca güzellik merkezinin sahibi olan ve sosyal medyada paylaşımları ile ünlenen Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile beraber kardeşi Sıla Doğu, haklarında vergi kaçırma, sahte fatura ve kara para aklama suçlarından dolayı 2023 Kasım tarihinde tutuklanarak yargılanmaya başlamıştı.

Savcılık ise Dilan Polat hakkında 40 yıl hapis kararı isteminde bulunmuştu. Dilan Polat’ın yargılandığı son mahkemede tutukluk hallerinin devamına karar verilmişti. Dilan Polat’ın avukatları ise üst mahkemeye tutukluluk değerlendirmesi sonucu için itiraz dilekçesi sunmuşlardı.

Bugün İstanbul 8. Ağır Ceza mahkemesi tarafından verilen kararda ise 40 yıl hapis istemli Dilan Polat hakkında yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol ile serbest bırakılmasına karar verildi.

DİLAN POLAT NE ZAMAN TAHLİYE OLACAK?

Hakkında tahliye kararı verilen Dilan Polat’ın ne zaman tahliye olacağı ise akıllarda soru işareti olarak kaldı. Dilan Polat’ın hakkında verilen tahliye kararı sonrasında tutuklu olduğu süre boyunca kaldığı ceza infaz kurumundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün (19.08.2024) serbest bırakılması bekleniyor

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