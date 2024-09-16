Dilan Polat öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Ne anlama geldiğini kimse çözemedi

Engin Polat’ın tahliye edilmesinin ardından, Dilan Polat Instagram hesabından ilk paylaşımını kendi şarkısı "Enerci" ile gerçekleştirdi ve dans etti. Polat, eşinin tahliyesinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu tür paylaşımlar yapmayı düşünmüyorum, bir süre ailemle vakit geçireceğim" şeklinde açıklama yapmıştı. Ancak Dilan Polat, bu sözlerine rağmen kocasıyla birlikte yeni bir paylaşımda bulundu.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın, üç ayrı suçtan toplamda 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada, Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat Polat geçen günlerde tahliye edilmişti. Dilan Polat ve Engin Polat, suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurma ve bahis suçlarından 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanıyor ve yaklaşık 9 aydır tutuklular.

YENİ BİR PAYLAŞIM YAPTI

Son olarak, Dilan Polat eşi Engin Polat ile birlikte gölgesini paylaşarak kalp işareti yaptı.

Dilan Polat’ın tahliye günü sosyal medya orucunu kendi "Enerci" şarkısıyla bozması tepkilere yol açmıştı. Sosyal medyada, bu paylaşımı gören takipçiler, "Keyifler yerinde", "Dilan eski alışkanlıklarına dönüyor" yorumlarını yaptı.