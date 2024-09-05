Dilan Polat ve Engin Polat davada 'işsizim, gelirim yok' dedi

Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık hakkında, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’ suçlarından açılan davanın ilk duruşması Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

Dilan Polat, Instagram’daki "Enerciiii" isimli hesabından, 300 bin takipçisinden dua istedi. Polat, “Günaydın. Bugün ve yarın birer fetih okur musunuz?” paylaşımında bulundu.

Ayrıca, Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu da duruşma öncesinde “Dualarınızı esirgemeyin” notunu düştü.

“BANKADAN ÇEKTİĞİM BİR MEBLAĞ YÜZÜNDEN GÖZALTINA ALINDIM"

Tutuksuz yargılanan Sıla Doğu, Dilan Polat ve Can Doğu duruşma salonunda hazır bulunurken; tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat, SEGBİS (ses ve görüntü bilişim sistemi) ile bağlandı. Polat ailesinin avukatı Ahmet Gün de duruşma salonundaki yerini aldı.

Dilan Polat’ın ‘kara kutusu’ olarak bilinen ve geçtiğimiz haftalarda kara para aklama davasında tahliye edilen ‘Mıstık’ lakaplı Mustafa Özalp, ifadesinde “Bankadan çektiğim bir meblağ yüzünden gözaltına alındım. Derkan Başer’i tanımıyorum. Ankara ve Çorum’da şubelerim var. Sosyal medya işlerini ben yürütüyordum. Mail order sistemi kullanmadım. Ticari faaliyetler dışında hiçbir işimiz olmadı” şeklinde konuştu.

"DİLAN POLAT BİRDEN AĞLAMAYA BAŞLADI"

Duruşma sırasında Dilan Polat’ın SEGBİS aracılığıyla bağlanan eşi Engin Polat’a el salladığı gözlendi. Sanık ifadeleri devam ederken Dilan Polat, gözyaşları içinde salonu terk etti. Duruşmayı takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabında, “Savunmalar yapılırken Dilan Polat birden ağlamaya başladı ve salonu terk etti. Yaklaşık 5 dakika sonra geri döndü” şeklinde bilgi verdi.

Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşma yarına ertelendi.

"İŞSİZİM, ORTAOKUL MEZUNUYUM"

Duruşmada kimlik tespiti sırasında tutuksuz sanık Dilan Polat, ortaokul mezunu olduğunu, işsiz olduğunu ve mevcutta herhangi bir gelirinin bulunmadığını açıkladı. Tutuklu sanık Engin Polat ise lise mezunu olduğunu, işsiz olduğunu ve maddi bir kazanç sağlamadığını belirtti. Ardından, mahkeme sanıkların savunmalarına geçiş yaptı.

Sanıklardan Sezgin Polat, mal varlıklarının el konulduğunu belirterek, işlerinin geri verilmesini talep etti. Kürşat Polat, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, yalnızca aile işlerini takip ettiğini ve suç işleme konusunda bilgisinin olmadığını söyledi. Polat ailesinin muhasebecisi olduğu belirtilen Ahmet Gün ise suçsuz olduklarını savundu ve etkin pişmanlık programından yararlanarak yanlış ifade verdiğini öne sürdü.

Davanın seyrinde, tüm sanıkların suçlamaları reddettiği ve mahkemeye karşı savunmalarını sürdürdüğü gözlemlendi. Duruşmanın 6 Eylül Cuma günü sonuçlanması bekleniyor.