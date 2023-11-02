Dilan Polat ve Engin Polat sağlık kontrolünden geçirildi

Kara para aklamakla suçlanan ve dün sabaha karşı yapılan operasyonla bazı aile üyeleri ve çalışanlarıyla birlikte gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, sağlık muayenesine götürüldü.

KAYNAK: İHA
Dilan Polat ve Engin Polat sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul'da dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kara para aklama suçlamalarıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, dün gece düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri devam eden Polat, çifti sağlık kontrolü için İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Polat çifti sağlık kontrolünün ardından tekrardan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine sevk edildi.

Öte yandan Polat çiftinin emniyetteki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi. Polise, "Kullanmam gereken ilaçlar var" diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.

aa-20231101-32591905-32591903-dilan-polat-ve-esi-engin-polat-gozaltina-alindi.jpg

aa-20231101-32591905-32591904-dilan-polat-ve-esi-engin-polat-gozaltina-alindi.jpg

İlgili Haberler
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Polat kimdir? Dilan Polat neden gündem oldu?
Dilan Polat kimdir? Dilan Polat neden gündem oldu?
Sedat Peker'in ifşaladığı Hadi Özışık'ın Dilan Polat'a övgüler yağdırdığı ortaya çıktı
Flaş... Flaş... Dilan Polat ve kocası kelepçelenerek gözaltına alındı
Dilan Polat ve Engin Polat'tan yeni açıklama. "Etik ve edebe ilişkin şımarıklıklarımız olmuştur"
Dilan ve Engin Polat çifti lüks araçlarına satışa çıkardı. İlanı jet hızıyla kaldırdılar
Dilan Polat arabasını satışa çıkardı... Paralar suyunu çekince internette ilan verdi!
Öne Çıkanlar
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Papa'dan İsrail-Filistin sorunu için ‘iki devletli çözüm’ çağrısı Dünya
Papa'dan İsrail-Filistin sorunu için ‘iki devletli çözüm’ çağrısı
Kadıköy'de su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi Yaşam
Kadıköy'de su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi
Husiler, ABD'yi de açık açık tehdit etti: Tüm savaş gemilerini batırırız Dünya
Husiler, ABD'yi de açık açık tehdit etti: Tüm savaş gemilerini batırırız
1000 Filistinli çocuk BAE'de tedavi edilecek Dünya
1000 Filistinli çocuk BAE'de tedavi edilecek
YouTube Premium ücretlerine zam geldi Teknoloji
YouTube Premium ücretlerine zam geldi
AKP'li Şamil Tayyar'dan gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki: Hukuk bir gün herkese lazım olur Gündem
AKP'li Şamil Tayyar'dan gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki: Hukuk bir gün herkese lazım olur