Dilan Polat Ve Engin Polat'ın akladığı kara paranın kaynağı belli oldu

Kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftini hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Polat çiftinin, Gürcistan üzerinden gelen kara parayı akladığı iddia edildi.

Dilan Polat Ve Engin Polat'ın akladığı kara paranın kaynağı belli oldu

Kara para aklamak, vergi kaçırmak, ve örgüt kurmak suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftine ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı.

Dilan ve Engin Polat çiftinin yasa dışı bahis organizasyonlarına ilişkin bir ihbar mektubu olduğu anlaşıldı. TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, bu ihbar mektubu soruşturma sürecini başlattı.

İhbarda, Engin Polat'ın Gürcistan’da bulunan bahis suçlusu V.Ş. ve D.B. ile birlikte çalıştığı iddia ediliyor. Kara paraların bahis siteleri üzerinden aklandığı öne sürülüyor.

PARA ÇEŞİTLİ ÜLKELERE DAĞITILDI İDDİASI

İnternet üzerinden kredi kartıyla oynanan bahislerin paralarının Engin Polat’ın paravan şirketlerine aktarıldığı belirtiliyor. İhbarcının iddiasına göre, para buradan da çeşitli ülkelere dağıtılıyor.
Tutuklanan Engin Polat ise sorgusu esnasında bu kişileri tanımadığını iddia etmişti.

Polat çiftine yönelik suç örgütü kurma ve kara para aklama suçlarından açılan soruşturmanın daha da derinleşeceği vurgulanıyor.

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