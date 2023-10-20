Dilan Polat'ın altı yıl önceki günlük kazancı ortaya çıktı

Haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturmasında dikkat çeken detaylar de ortaya çıkmıştı.

'SAHTE BELGE' İDDİASI

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda; Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapılmıştı.

225.7 MİLYON TL

Dilan Polat'ın sahibi olduğu kozmetik şirketinin de sahte belge düzenleyicisi olduğu değerlendirmesine yer verilmişti. Sahte belge düzenleyicisi olan üç tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin TL'lik mal alışının gerçek olmadığı da belirlenmişti.

"GÜNLÜK 750 BİN TL HARCIYORUM" İTİRAFI

Geçtiğimiz ay '2. Sayfa' programına konuk olan sosyal medya fenomeni, "Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum" demişti. Üzerindeki kombinin 350 bin TL olduğunu belirten Dilan Polat "Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum" sözleriyle çok konuşulan bir itirafta bulunmuştu.

Mütevazi bir doğum fotoğrafçısı olarak 2017 yılında Show Haber'e röportaj veren Dilan Polat, 'nerden nereye' dedirtti.

Aradan geçen altı yılda hayatı tamamen değişen Dilan Polat, fotoğrafçılıktan günde 850 TL ile bin 500 TL arasında kazandığını açıklamıştı.