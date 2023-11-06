Dilan Polat'ın cezaevindeki o isteği kabul edilmedi. İlk gününde revire kaldırıldı

Ağlayarak cezaevine giren Dilan Polat cezaevindeki ilk gününde tansiyon sorunu nedeniyle revire kaldırıldı. Yönetimden talep ettiği isteği ise kabul olmadı.

Dilan Polat'ın cezaevindeki o isteği kabul edilmedi. İlk gününde revire kaldırıldı

Master Haber'den Ercan Öztürk'ün bilgilerine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Dilan Polat, Marmara Kadın Kapalı Cezaevi'ne girerken gözyaşlarını tutamadı.

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DİLAN POLAT'IN CEZAEVİNDEKİ İLK GÜNÜ

Dilan Polat'ın cezaevindeki ilk gününün detayları ortaya çıktı. Dün sabah cezaevine giriş yapan Polat, işlemlerin ardından geçici koğuşa götürüldü ancak bir şey yemediği için tansiyon sorunu yaşadı.

ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Fenalaşan Polat'ın cezaevindeki ilk gününde revir koğuşuna kaldırıldığı öğrenildi. Polat'ın çocuklarıyla telefonda görüşme isteğine cezaevi yönetiminden 'Evraklarınız yok' denilerek onay çıkmadı.

DİLAN POLAT: BENİ BÖYLE GÖRMESİNLER

Polat, "Evraklarınız eksik. Evraklarınız bugün hazırlansa bile sizin telefon gününüz Cuma. İsterseniz sesli, isterseniz görüntülü görüşebilirsiniz" yanıtını aldı.

Dilan Polat, yetkililere "Çocuklarım beni burada görsün istemiyorum. Cezaevi ortamıyla gözükmek istemiyorum" dedi.

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AVUKATLARINA TALİMAT VERDİ

İnfaz koruma memurları görüntülü konuşmanın özel odalarda da yapıldığını belirtti.

Bunun üzerine Dilan Polat, evraklarının bir an önce hazırlanması için avukatlarına talimat verdi.

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