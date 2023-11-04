Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu, polis otobüsünde kelepçesini kopardı

Kara para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, belgede sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve birinci derece yakınlarının da aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

8 şüphelinin adliyeye sevki sırasında dikkat çeken bir ayrıntı kameralara yakalandı.

Adliyeye sevk sırasında şüpheli Sıla Doğu, otobüse bindiği esnada elindeki kelepçeyi çıkardığı görüldü.