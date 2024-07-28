Dilan Polat'ın tahliye talebinin neden reddedildiği ortaya çıktı

Kara para aklama suçlamasıyla 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni gelişmeler yaşandı. Davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Polat çiftinin avukatları, dosyaya sunulan son MASAK raporunun müvekkillerinin lehine olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Ancak, dosya incelenmek üzere mahkemeye gönderildi.

Mahkeme, diğer 4 tutuklu sanığın itirazını reddederek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Dilan Polat'ın durumu ise ayrı bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Mahkeme, Dilan Polat için eksik evrak bulunduğundan dosyanın evraklar tamamlandığında değerlendirileceğini bildirdi. Ayrıca, tahliye talebinin MASAK raporunda suç unsuru tespit edilmemesi ve sağlık sorunları nedeniyle yapıldığı ifade edildi.

KAÇMA RİSKİNİN OLDUĞU SÖYLENDİ

Sabah gazetesinin haberine göre, mahkeme, Dilan Polat hakkında kuvvetli suç şüphesini destekleyen somut deliller olduğunu ve savunmasının henüz alınmadığını belirterek, istenen ceza miktarını da göz önünde bulundurarak kaçma riskinin mevcut olduğunu vurguladı. İtirazı reddeden mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.