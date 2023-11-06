Dilan ve Engin Polat çiftine avukat şoku

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat‘ın avukatı Çağdaş Çelik, müvekkillerinin tutuklanması sonrası dosyadan çekildiğini açıkladı.

Dilan ve Engin Polat çiftine avukat şoku

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla yargılanan ve geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan-Engin Polat çifti gündemdeki yerini koruyor.

Çiftçin avukatı Çağdaş Çelik, daha önce katıldığı bir programda ‘kara para aklama’ iddiaları delilleriyle ortaya konulursa dosyadan çekileceğini açıklamıştı.

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Polat çiftinin tutuklanmasının ardından TELE1’den Egehan Erkün’e konuşan Çelik, müvekkilerinin ‘kara para aklama’ suçlamasıyla yargılandığı davadan çekildiğini açıkladı.

Çelik, “İddiaların delillendirildiğini kabul ediyor musunuz” sorusuna, “Hayır kabul etmiyorum. Dosyanın içeriğini görmedim” yanıtını verdi. Çelik, “Niçin bu kararı aldınız?” sorusuna ise “Sadece dosyanın içinde olmak istemiyorum artık” şeklinde karşılık verdi.

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