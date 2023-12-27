Kanal D’nin dönem dizisi Dilek Taşı’nda başrolleri Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Dilek Taşı’nın yeni bölümlerine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Dilek Taşı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?

DİLEK TAŞI 16. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Dilek Taşı dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Dilek Taşı yeni bölümü 27 Aralık Çarşamba günü yani bu akşam Kanal D’de yayınlanacak.

DİLEK TAŞI KONUSU NEDİR?

Salih Bademci ve Hazal Subaşı'yı başrollerini paylaştığı Dilek Taşı, dizisi 1980'li yıllarda geçen bir hikâyeyi anlatıyor.

Dilek Taşı Cemre ve Sinan çiftinin Ayasofya'daki Dilek Taşı'nın başında olduğu sahneden başlayarak sizi zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Dilek Taşı idam cezasına çarptırılan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak verilmesiyle yaşanan olayları konu ediniyor.

Dilek Taşı’nın hikâyesi 1987 yılında başlıyor. Aras Rona ve Rüçhan Rona oldukça varlıklı bir ailedir. Figen Kutlu ise ailesiyle Rona'ların müştemilatında yaşamaktadır.

Mustafa Rona ailesine evlatlık verilen kızını geri almak ister ve harekete geçer. Rona ailesinin ise herkesin düşündüğü gibi masum planları yoktur.