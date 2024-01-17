Kanal D’nin dönem dizisi olarak ekranlara gelen Dilek Taşı’nda başrolleri Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Dilek Taşı’nın yayınlanacak yeni bölümüne dair pek çok ayrıntı merak konusu oldu. Peki, Dilek Taşı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?

DİLEK TAŞI 19. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisinin 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Dilek Taşı dizisinin yeni bölümü 17 Ocak Çarşamba günü yani bu akşam Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak.

DİLEK TAŞI KONUSU NEDİR?

Mustafa'nın idam cezası alması sonrasında eşi vefat ettiği için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'nin, Rona ailesi tarafından evlatlık alınması, dizinin temel olay örgüsünü oluşturur. Bu durum, dizinin ana teması olan sınıf farkları, aile ilişkileri ve geçmişin gölgesindeki sırları gün yüzüne çıkaran bir dizi olayların fitilini ateşler.

1987 yılında, zengin ve etkili bir aile olan Rona ailesi etrafında dönen hikaye, izleyicilere zamanın dokusunu hissettirirken, karakterler arasındaki çekişmeleri ve duygusal bağları ustalıkla işler. Mustafa'nın kızını geri alma mücadelesi ve Rona ailesinin beklenmedik planları, seyirciyi bir gerilim ve duygu dolu yolculuğa davet eder.

"Dilek Taşı," izleyicilere sadece bir ailenin değil, aynı zamanda toplumun karmaşık dinamiklerinin de izini sürerken, geçmişle hesaplaşmanın ve aşkın, ihanetin, ve sırların dokunduğu duygusal derinliklere inmenin kapılarını aralar.