Dilek Yarımadası’nda yangın provası: Ekipler teyakkuzda!

Düzenleme: Kaynak: AA
Dilek Yarımadası’nda yangın provası: Ekipler teyakkuzda!

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda, olası orman yangınlarına karşı acil durum tahliye tatbikatı yapıldı.

Tatbikata, Kuşadası Kaymakamlığı, Milli Park Müdürlüğü, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri katıldı.

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Tatbikat, kurak yaz aylarında yangın riski taşıyan milli parkta ziyaretçilerin güvenli tahliyesini sağlamak amacıyla düzenlendi.

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Senaryo kapsamında, parkta yangın çıktığı anonsu yapıldı. Yetkili ekipler, harita üzerinde riskli bölgeleri belirledi.

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Orman ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma araçların kontrollü tahliyesini sağladı. Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde teknelerle olası bir olumsuzluğa karşı hazır bulundu.

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Tatbikat, senaryodaki tüm adımların başarıyla tamamlanmasıyla sona erdi.

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