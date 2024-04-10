Dilenci kadının üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

Kaynak: İHA
Dilenci kadının üzerinden çıkan para dudak uçuklattı
İstanbul Eyüpsultan’da zabıta ekiplerinin yakaladığı bir dilenci kadının üzerinden tam 23 bin lira çıktı.

Bayramda zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda bayramda en çok ziyaret edilen mekanlardan birisi olan Eyüpsultan Cami ve türbesi etrafında vatandaşların manevi duygularını sömürerek kazanç sağlayan dilencilere yönelik denetim yapıldı.

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Yapılan çalışmada bir dilenci kadının üzerinden çıkan para adeta dudak uçuklattı. 57 yaşındaki kadının hareketlerinden şüphelenen zabıta ekipleri, dilenci kadını Zabıta Müdürlüğüne götürdü.

Ekiplerin dilenci üzerinde yaptıkları arama sonucunda kadının üzerinden 23 bin lira para çıktı.

Ekipler dilenci kadın hakkında cezai işlem uygularken dilenci kadının tek seferde üzerinden çıkan para görenler şoke etti.

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