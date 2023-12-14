Dilencinin üstünden çıkan para herkesi şaşırttı

Eskişehir Tepebaşı ilçesinde zabıta ekipleri bir kişiyi dilenirken yakaladı. Yakalanan kişinin üzerinden toplam 10 bin 170 lira çıktı. Dilenci hakkında cezai işlem uygulandı, dilencinin yanındaki 2 çocuk hakkında da işlem başlatıldı.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Ekipleri, Eskişehir Valiliği’nin yayınladığı “Sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz kalan çocukların korunması ve dilencilikle mücadele edilmesi” hakkındaki genelge kapsamında bir denetim başlattı.

Dilenirken yakalanan erkek şahsa yapılan üst aramasında üzerinde 10 bin 170 lira bulundu. Kabahatler Kanunu uyarınca sahsa para cezası uygulandı. Şahsın yanında dilendirdiği 2 küçük çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk İl Kabul Merkezi’ne gönderildi.

“DİLENCİLERE PARA VEREN VATANDAŞLARA DA YASAL İŞLEM UYGULANACAK”

Tepebaşı Belediyesi’nin yaptığı açıklamada, "Denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz. Eskişehir Valiliği tarafından yayınlanan genelgeye göre artık dilencilere para veren vatandaşlara da yasal işlem uygulanacak. Dilenciliği meslek haline getiren bu kişilere karşı da halkımızın duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.