Dilenciye araba çaptı

Kaynak: İHA
Dilenciye araba çaptı

Konya'da yol kenarında dilenen bir dilenciye araba çarptı. Ağır yaralanan dilenci hastaneye kaldırıldı.


Söz konusu trafik kazası, bugün saat 14.30 sularında Konya merkez Meram ilçesi Dutlu Caddesi üzerinde oldu. Kazaya dair aktarılan bilgiye göre, Y.D. kontrolündeki 42 SD 276 plakalı araç, cadde üzerinde giderken şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Hafif ticari araç, dilencilik yaptığı iddia edilen 39 yaşındaki Ö.E.'ye çarptı. Kazanın etkisi ile metrelerce savrulan dilenci ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yaralı dilenci , sağlık ekiplerince tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı dilenci kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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