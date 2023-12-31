Dilenme yasağı sonrası bakanın evine saldırdılar, arabanın lastiklerini patlattılar

Luxemburger Wort gazetesinde yer alan habere göre, Lüksemburg’un başkenti dilenciliğin yasaklanması sonrası İçişleri Bakanı Leon Gloden’in evi protestocular tarafından hedef alındı.

Bakanın evinin duvarına “Dilenme yasağına hayır" yazılırken bakanın oğlunun arabasının lastikleri de patlatıldı.

Gloden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokratlar argümanlarla tartışır, evimin cephesine yazılan grafitilerle veya oğlumun arabasının patlatılmış lastikleriyle değil. Bu tür eylemlerle siyasi duruşumu ya da kararlarımı değiştirmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Aralık ayında alınan karara göre, şehrin belirli bölgelerinde 07.00'den 22.00'a kadar dilenmek yasaklanmıştı.