Dilruba için istenen ceza belli oldu

İzmir'de yaptığı sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

Tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandıran Kayserilioğlu, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Avukatı Hüseyin Yılmaz, müvekkili hakkında kamu davası açıldığını ve duruşmanın 3 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

Yapılan itiraz sonucunda mahkeme, Kayserilioğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tutukluluk halini kaldırmış ve yurtdışı çıkış yasağı getirmişti. Ancak genç kadın, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklu kalmaya devam ediyordu.

Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderilmiş, 18 gün sonra ise tahliye edilmişti.