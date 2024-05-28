Din sorulan tarikatçı çocuk cinsellikten bahsetti. Muhabir de şok oldu

Muhabirler zaman zaman sokak röportajlarıyla halkın nabzını tutuyor. “Ben soruyorum” adlı YouTube kanalının yaptığı bir sokak röportajı viral oldu.

Tarikatçı olduğu değerlendirilen cübbeli ve sarıklı bir çocuğa muhabir “Neden artıyor sence dinsizlik oranı?” sorusunu yöneltti.

Çocuk ise soruya cinsellikle cevap verdi. Tarikatçı çocuk “Cinsel ilişki. Yani şöyle diyim. Erkek erkeğe bir şeyler oluyor biliyorsun.. Bazı gençlerimiz bu yaşlarda alkol sigara içiyorlar.” Dedi.

Muhabir çocuğun cevabına şaşırarak neden cinsellikle cevap verdiğini sordu.

Muhabir “Din deyince niye hemen aklına cinsellik geldi şimdi be dini bir soru soruyorum sen cinsellikten bahsediyorsun.” diye tepki gösterdi.

Çocuk ise “Öyle oluyor abi” cevabını verdi. Röportaj sosyal medyada gündem oldu.

Yorumlar ve beğeniler ardı ardına geldi.

Öte yandan İstanbul’da yapılan bir sokak röportajında bir yaşlı adam CHP’nin din düşmanı olduğunu söylemişti.

Ancak çevredeki vatandaşlar kendisinden Fatiha okumasını isteyince kala kalmıştı. Yaşlı adam Fatiha’yı okuyamadan röportajı terk etmişti.

Ayrıca İsmailağa cemaatine yakın olduğunu söyleyen Hüseyin Çevik cinsel ilişki tavsiyeleri ile gündeme geliyor. Çevik "Cinsel münasebetten önce besmele çekilmezse şeytan o işe ortak olur. Ateistler, PKK’lılar, Marksistler bu yüzden çoğalıyor. Çocuklar besmelesiz" demişti.