Dinamit fabrikası havaya uçtu! 9 kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dinamit fabrikası havaya uçtu! 9 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın güneyindeki Paraná eyaletinin Curitiba kenti yakınlarında bulunan bir dinamit fabrikası patladı. Yaşaann olayda 9 işçi hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde, işçilerin vardiyada olduğu zamanda Paraná eyaletinin Curitiba kenti yakınlarında bulunan bir dinamit fabrikası patladı. yaşanan patlamada, 9 kişi hayatını kaybetti.

ŞİRKET SORUŞTURMAYI DUYURDU

Fabrikanın sahibi olan Enaex şirketi, patlamaya neyin sebep olabileceğini araştırdığını belirtti.

Eyalet başkenti Curitiba yakınlarındaki Quatro Barras bölgesinde meydana gelen patlama, yerel saatle 06:00 sularında gerçekleşti.

PATLAMA 1,5 KİLOMETREYİ ETKİLEDİ, KRATER OLUŞTU

Yakındaki kasabalarda yaşayanlar, patlama sesiyle uyandıklarını ifade etti. İtfaiye sözcüsü, “Yaklaşık 1,5 km'lik bir yarıçap içinde, pencereleri kırılmış, yapıları hasar görmüş ve büyük bir şok dalgası etkisiyle zarar görmüş evler var” dedi.

Şirket, kurbanların ailelerine taziyelerini iletti ve patlamanın nedeninin belirlenmesi için yetkililerle işbirliği yapacağını açıkladı.

Son Haberler
1., 2., 3. Ordu Komutanlıklarına atamalar
1., 2., 3. Ordu Komutanlıklarına atamalar
Ekrem İmamoğlu için dijital imza kampanyası başlatıldı
Ekrem İmamoğlu için dijital imza kampanyası başlatıldı
Aksaray’da yunus polislerinden şok uygulama
Aksaray’da yunus polislerinden şok uygulama
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor