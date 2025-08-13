Dinamit fabrikası havaya uçtu! 9 kişi hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde, işçilerin vardiyada olduğu zamanda Paraná eyaletinin Curitiba kenti yakınlarında bulunan bir dinamit fabrikası patladı. yaşanan patlamada, 9 kişi hayatını kaybetti.

ŞİRKET SORUŞTURMAYI DUYURDU

Fabrikanın sahibi olan Enaex şirketi, patlamaya neyin sebep olabileceğini araştırdığını belirtti.

Eyalet başkenti Curitiba yakınlarındaki Quatro Barras bölgesinde meydana gelen patlama, yerel saatle 06:00 sularında gerçekleşti.

PATLAMA 1,5 KİLOMETREYİ ETKİLEDİ, KRATER OLUŞTU

Yakındaki kasabalarda yaşayanlar, patlama sesiyle uyandıklarını ifade etti. İtfaiye sözcüsü, “Yaklaşık 1,5 km'lik bir yarıçap içinde, pencereleri kırılmış, yapıları hasar görmüş ve büyük bir şok dalgası etkisiyle zarar görmüş evler var” dedi.

Şirket, kurbanların ailelerine taziyelerini iletti ve patlamanın nedeninin belirlenmesi için yetkililerle işbirliği yapacağını açıkladı.