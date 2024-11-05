Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava’yı 4-1 yendi

Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava’ya konuk olduğu Şampiyonlar Ligi maçında, geriye düştüğü maçı 4-1 kazanarak ikinci galibiyetini elde etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi Slovan, David Strelec’in beşinci dakikada attığı golle öne geçti. Ancak Dinamo Zagreb, bu gole beş dakika sonra Dario Spikic’in şans eseri bulduğu golle cevap verdi.

Slovan Bratislava, Tigran Barseghyan’ın ceza sahasında Takuya Ogiwara tarafından düşürülmesiyle penaltı bekledi, ancak hakem Anthony Taylor’ın VAR kontrolüne rağmen penaltı vermemesi, ev sahibi ekipte hayal kırıklığı yarattı.

Zagreb, 30. dakikada Petar Sucic’in kafa golüyle öne geçti. 54. dakikada Sandro Kulenovic, kötü bir savunma sonrasında topu filelere göndererek skoru 3-1 yaptı. Kulenovic, akşamın en güzel golünü atarak sağ ayağıyla topu köşeye düzgün bir şekilde gönderdi ve maçı 4-1’e getirdi.

Bu galibiyetle Dinamo Zagreb, puanını 10’a çıkararak 10. sıraya yükseldi. Slovan Bratislava ise, 36 takımlı ligde son sırada kalarak henüz puan alamadı.