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17 yaşındaki Dina’nın ölümünde 4'üncü kez gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 

Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4'üncü kez gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 18:47
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Dina’nın ölümünde 4'üncü kez gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 

17 yaşındaki Dina’nın ölümünde 4'üncü kez gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 
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Karabük'te, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 'kuvvetli suç şüphesi' sebebiyle tutuklanan Dursun Acar, sağlık kontrolü için polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. 

Acar, hastaneye girdiği sırada gazetecilerin, "Siz mi yaptınız?", "Siz mi öldürdünüz?" sorusuna, "Ben yapmadım. Ben mağdur diye arabaya aldım arabadan indi. Başka bir şey yok. Ben öldürmedim" diye cevap verdi. Hastane çıkışında ise gazetecilerin, "Dina'yı neden arabanıza aldınız? " sorusuna "Yaralı bir kız arabanın önüne atladığı için aldım. Hastaneye götürmek için aldım" yanıtını verdi. 

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