Dinlenip drift atmaya devam etti! Canını hiçe sayan sürücü kamerada...

Kaynak: İHA
Dinlenip drift atmaya devam etti! Canını hiçe sayan sürücü kamerada...

Hatay'da bir sürücünün mola vererek defalarca drift attığı ve canını hiçe saydığı anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da bir sürücünün mola vererek defalarca drift attığı anlar kameraya yansıdı.

e.jpgSamandağ ilçesinde gece saatlerinde yolu boş bulan cip sürücüsü drift atmaya başladı. Bir süre drift atan ve ardından araçların gelmesiyle mola veren sürücü yeniden drift atmaya başladı. Zaman zaman kontrolü kaybetme noktasına gelen sürücünün kendi canını ve çevrede park halinde olan araçları hiçe sayarak drift attığı anlar anbean kameraya yansıdı. Bir süre drift atan cip sürücüsü, trafikteki diğer araçların sürücülerinin tepkisi sonrası bölgeden ayrıldı.

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