Dinlenme tesisinde '13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu' anonsu

6 Mart günü gerçekleştirilen görüşme trafiğinin ardından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Altılı Masa toplantısı sonrasında 6 lider arasında en yaşlı isim olan ev sahibi SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Millet İttifakı’nın ortak adayı olarak açıklanmasının ardından bir dinlenme tesisinde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

"HALKIN UMUDU KILIÇDAROĞLU" SLOGANI

Görüntülerde dinlenme tesisinde “Türkiye Cumhuriyeti’nin 13.Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır” anonsu yapıldığı, anonsun ardından CHP kafilesinden oldukları belirtilen kişilerin “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganı attıkları görüldü.