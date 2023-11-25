Dinozor döneminden olan balığın yumurtası 5 bin TL

Elazığ Keban Baraj Gölü’nde bir balıkçının ağına takılan Sibirya Mersin balığı havyarının satış fiyatı 5 bin TL.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: İHA
Dinozor döneminden olan balığın yumurtası 5 bin TL

Elazığ’da, dinozor döneminden günümüze kadar gelen canlı türlerinden olan Sibirya Mersin balığı yakalandı. Keban Baraj Gölünde bir balıkçının ağına takılan Sibirya Mersin balığından elde edilen havyarın kilosu 5 bin TL.

aw084328-01.jpg

Yaklaşık 4 kilogram ağırlığında olan Mersin balığını balıkçılar pazara getirip tezgahta satışa sundu. 100 yıl kadar yaşayabilen ve ağırlığının yüzde 10’u kadar havyarı olan bu balık, sadece Kızıldeniz ve az tuzlu sularda yetişiyor.

Kış aylarının gelişiyle balık tüketimi ve komşusunun tezgahında yer alan Mersin balığı hakkında bilgi veren balıkçı Ramazan Erdoğan, "Malum soğuk havalar başladı. Omega ve diğer vitaminler için, vücudun bağışıklık kazanması için balık tüketmek şart. Sağlık için haftada en az iki defa balık yesinler. Havyarı yaban mersinine benzediği için Mersin balığı ismini almış. Az tuzlu suları seven bu balık, Kızıldeniz ve nehirleri sever. Elazığ’da da son 5 yılda görülmeye, üretilmeye başladı. Nesli tükenen balıklar arasında o yüzden bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Havyarı çok kıymetlidir. Uzunluğu 4 metre ve 1 buçuk tona kadar büyüyen bu balığın ağırlığının sadece yüzde 10’u kadar bir havyar üretme kapasitesine sahiptir. O yüzden havyarı çok pahalı ve çok değerlidir. Türleri 30 ile 100 yıla kadar yaşayabiliyor” dedi.

aw084328-02.jpg

aw084328-05.jpg

aw084328-03.jpg

aw084328-07.jpg

aw084328-06.jpg

aw084328-04.jpg

Güncelleme: 
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Son Haberler
Perşembespor Çarşambaspor maçı oynanmadan olay oldu. Espriler havada uçuştu Spor
Perşembespor Çarşambaspor maçı oynanmadan olay oldu. Espriler havada uçuştu
Boyun ve bel kütletmek zararlı mı? Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Boyun ve bel kütletmek zararlı mı? Uzmanı uyarılarını sıraladı
Araç sahipleri dikkat. Denetimler başladı cezası dudak uçuklatıyor Gündem
Araç sahipleri dikkat. Denetimler başladı cezası dudak uçuklatıyor
Melis Sezen imaj değiştirdi. Görenler Ajda Pekkan sandı Magazin
Melis Sezen imaj değiştirdi. Görenler Ajda Pekkan sandı
Hamas rehineleri serbest bıraktığı anların görüntüsünü paylaştı Dünya
Hamas rehineleri serbest bıraktığı anların görüntüsünü paylaştı
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken detaylar! Kameralar bozuk, tutanaklar çelişkili Gündem
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken detaylar! Kameralar bozuk, tutanaklar çelişkili
Meclis’te 2 metrelik suç örgütü listesi açtı. “Hepsi Türkiye’de cirit atıyor” Gündem
Meclis’te 2 metrelik suç örgütü listesi açtı. “Hepsi Türkiye’de cirit atıyor”