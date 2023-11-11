Dipçik gibi yapan mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Çakşır otu; Enerjiyi artırarak zindelik sağlar. Sinir sisteminin çalışmasını destekler.

ÇAKŞIR OTU NEDİR?

Çakşır otu bitkisi, kurak topraklarda yetişir. Boyu 2-3 metreye kadar uzayan, ince dalları ve sarı taneli çiçekleri olan bir bitkidir.

ÇAKŞIR OTU NASIL KULLANILIR?

Çakşır otunu tatlı niyetine yemek isterseniz bunun için de bir yol var. Aktarlarda satılan çakşır otunun tozunu, bal veya pekmez ile karıştırarak macun kıvamına getirilir. Bu macundan günde 2 defa bir tatlı kaşığı kadar alabilirsiniz. İki defadan fazla almanız faydadan çok zarar verebilir.

“Çakşır otu nasıl içilir?” diye düşünüyorsanız hem çayını hem de suyunu içebilirsiniz. Çay yapmak için aktarlarda kurutulmuş çakşır otu kökü bulabilirsiniz. Bu kök, suda kaynatılarak çakşır otu çayı hazırlanır. Çakşır otu suyu ise bitkinin özünden elde edilir ve genelde 1 litrelik şişelerde satılır.

Çakşır otu yağı, zeytinyağı ile eşit miktarda karıştırılarak ciltteki lekelerin üzerine masaj yapılarak sürülür. Düzenli kullanımda ciltteki lekeleri geçirmesi çakşır otu yağının faydaları arasında en çok bilinenlerdendir.

Çakşır otu ne şekilde kullanılırsa kullanılsın, tedaviye destek olan bir ürün olduğu hatırlanmalıdır. Kısırlık veya başka problemler için teşhis konulup tedaviye başlandıktan sonra doktorunuz izin verirse yardımcı olarak kullanılabilirsiniz. Tedavinizin hızını ve etkisini artırabilir.

Ama kimseye danışmadan ve sadece bu bitkiye güvenerek mucizeler ummanız önerilmez. Çünkü sadece çakşır otu ile çözmeye çalıştığınız problem aslında çok farklı olabilir. Bu da size hem para hem zaman kaybettirir.