Diplomat alımı yapılacak. İlan vererek diplomat mı aranır?

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından diplomat alımı yapacağını "Türkiyemizi dünyanın dört bir yanında temsil etmek ister misin?" cümlesiyle duyurdu.

Bakanlığın paylaştığı ilanın şartlarına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

35 yaşını doldurmadıysan, ilanda belirtilen lisans/yüksek lisans bölümlerinden mezunsan, yabancı dil yeterliliğin varsa, Türk Diplomatı olarak bayrağımızı yurtdışında taşıma düşüncesi seni heyecanlandırıyorsa, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Çince, Japonca veya Yunanca dillerinden Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı'na girerek aramıza katılabilirsin

Başvurular 15-29 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.